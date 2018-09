70, MAAR NOG NIET VERSLETEN

Maria Paps (70!) heeft vijf kinderen en acht kleinkinderen. Het negende is op komst. Samen met haar man verkoopt ze al bijna veertig jaar gasflessen in Zonhoven. Daarnaast doet ze het huishouden, let ze geregeld op de kleinkinderen en is ze koster in de kerk van Terdonk. Sinds enkele jaren lijdt ze aan suikerziekte. Maar dat alles belet Maria niet om op meetings in het hele land met hamer, discus, kogel en gewichten te werpen. Dit weekend mag ze dat doen op de Vlaamse kampioenschappen voor Masters in Merksem.