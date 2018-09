BrusselEen leraar in het basisonderwijs werkt 49 uur en 30 minuten per week, in het secundair is dat 47 uur en 59 minuten. Dat blijkt uit een zeer uitgebreide meting van de VUB in opdracht van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De vakbonden grijpen die meting nu aan om te ijveren voor minder lesuren in het secundair.