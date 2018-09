beringenBij het lezen van het artikel over de sloopvergunning van de bestendige deputatie voor de kolenwasserij 1 in Beringen word ik gelijktijdig bedroefd en ontzettend boos. In 1994 bij de bescherming van het mijnerfgoed in Limburg werd in een heus masterplan vastgelegd dat de volledige mijnsite van Beringen intact, gerenoveerd en herbestemd zou worden.