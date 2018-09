Na vader en broer werd ook bij Kurt Van Eeghem prostaatkanker vastgesteld: “Ik wist dat ik een risicogeval was”

Radio- en televisie-icoon Kurt Van Eeghem (65) heeft aan het weekblad Knack verteld hoe kort na de dood van zijn broer ook bij hem prostaatkanker werd vastgesteld. Van Eeghem, die een jaar geleden met pensioen ging bij de VRT, verloor eerder ook al zijn vader aan de gevolgen van de ziekte.

Eind 2017 verloor Kurt Van Eeghem zijn jongere broer, acteur Marc Van Eeghem, aan de gevolgen van prostaatkanker. “Dezelfde kanker heeft, behalve mijn broer, ook mijn vader op veel te jonge leeftijd geveld”, vertelt de Antwerpenaar daar deze week over in Knack. “Ik wist dat ik een risicogeval was.”

Uit onderzoek kort na het overlijden van Marc bleek dat ook Kurt getroffen was door de ziekte. Hij was er gelukkig net op tijd bij, want de kanker zat nog ingekapseld en er waren nog geen tekenen van uitzaaiingen. “Wat je bij zo’n verdict voelt, is moeilijk te omschrijven. Het is een bom die op je neervalt.”

Operatie

Tijdens een operatie werd zijn prostaat verwijderd, waarna hem nog maanden van onzekerheid wachtten. De tv-figuur trok twee maanden door Litouwen om zijn gedachten te verzetten. Tijdens zijn rit naar huis kwam er een verlossend telefoontje.

“Onderweg werd ik gebeld met de mededeling dat mijn bloedwaarden weer in orde waren, en dat de kanker ‘niet meer traceerbaar’ was, zoals dat dan heet. In één klap werd ik van existentiële angst naar peilloze vreugde gekatapulteerd.”