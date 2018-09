Praet viert zijn rentree en debuut voor Mirallas maar Belgisch duel in Serie A eindigt onbeslist

In de Italiaanse Serie A vond woensdagavond een inhaalwedstrijd plaats tussen Sampdoria en Fiorentina. Het duel van de eerste speeldag werd verplaatst na de instorting van het viaduct in Genua. De clash tussen de Belgische invallers Dennis Praet (Sampdoria) en Kevin Mirallas, die zijn eerste speelminuten kreeg bij Fiorentina, eindigde op 1-1.

Praet vierde tegen Fiorentina zijn rentree op de Italiaanse velden. De Lubbekenaar kwam ten gevolge van een knieblessure die hij opliep in de bekerwedstrijd tegen Viterbese op 12 augustus niet meer in actie. Praet mocht in de 55e minuut opdraven voor Karol Linetty. Met Kevin Mirallas, die in de 61e minuut inviel voor Marko Pjaca, stonden er plots twee Belgen op het veld. Mirallas, door Everton uitgeleend aan Fiorentina, toonde in zijn debuut bij de Viola’s meteen zijn kunnen door nipt naast te schieten. Sampdoria en Fiorentina speelden 1-1 gelijk na doelpunten van Giovanni Simeone (13.) en Gianluca Caprari (60.).

Sampdoria en Fiorentina, die alle twee 7 punten tellen, hebben hun competitiestart niet gemist en staan op respectievelijk de 4e en 5e plek in de Serie A.