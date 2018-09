Het debat in Riemst: “Tommelein, geef ons een spreidingsplan voor windmolens”

Riemst -

In en rond Riemst met haar nog open ruimtes plannen windboeren windturbines. Tot tachtig toe. “Te veel”, vinden ze in Riemst. “Eerst een globaal MER”, zeggen CD&V en Open Vld. “Vier nu is genoeg”, zegt N-VA. Betaalbaar wonen is er ook een issue. Verkavelingen mogen er bijkomen, vindt CD&V. N-VA wil enkel renovatie. Open VLD zit er tussenin. De vierde lijsttrekker, Danny Lemmens (Vlaams Belang), was uitgenodigd, maar voelde zich niet klaar voor het debat.