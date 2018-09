VIDEO. Liefde voor duiven leidt voor Vliermaalse tot dubbele longtransplantatie

Kortessem -

We zitten middenin de nationale week van de longfibrose. De nationale week van wat? Van de longfibrose. ‘De vorming van bindweefsel in de wand van de longblaasjes’, volgens Van Dale. Tien jaar geleden was dat ook voor Christel Erkens nog Chinees, nu is het de week van het jaar voor de Vliermaalse. Exact acht jaar geleden kreeg ze immers twee nieuwe longen ingeplant nadat de ongeneeslijke ziekte bij haar was vastgesteld. Waarschijnlijk het gevolg van de vele uren die ze in de bakkerij en vooral in het duivenkot van haar man Patrick Simaels had doorgebracht. “Ik hou nog altijd van die sport én van de diertjes, maar ik zet nooit nog een voet in het duivenkot”, zegt Erkens.