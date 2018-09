Ajax begint Champions League met overtuigende zege, jongste coach ooit debuteert met punt

Ajax is zijn Champions League-campagne begonnen met een zege: de Amsterdammers wonnen na vier moeilijke jaren in eigen huis met 3-0 van AEK Athene. In de andere wedstrijd die al om 18u55 werd op gang gefloten leek het Duitse Hoffenheim naar een kleine stunt maar Shakhtar Donetsk sleepte in het slot alsnog een (oververdiend) punt uit de brand: 2-2. De jongste coach ooit debuteerde zo met een gelijkspel.

Inontving Ajax op de eerste speeldag AEK Athene al om 18u55. De Amsterdammers waren meteen de betere ploeg maar hadden het knap lastig om de Griekse muur (met Viktor Klonaridis in de basis) te slopen: aan de rust stond het nog 0-0. Er was echter amper afgetrapt in de tweede helft of Nicolás Tagliafico trapte de thuisploeg op voorsprong, het was vooral David Neres die met zijn heerlijke assist de rol van architect op zich nam. Tagliafico kwam even later dicht bij een tweede treffer maar doelman Vasilios Barkas hield zijn kopbal nog met een geweldige reflex uit zijn doel. Zo bleef het nog spannend, tot invaller Donny van de Beek er knap 2-0 van maakte. Het uitvallen van doelpuntenmachine Klaas-Jan Huntelaar (hamstrings) hield de Ajacieden niet tegen: Tagliafico scoorde uiteindelijk toch een tweede keer en legde de 3-0-eindcijfers vast met een heerlijke boogbal over de keeper.

Ajax schakelde in de derde voorronde vicekampioen en bekerwinnaar Standard uit, de Rouches werden daardoor veroordeeld tot de Europa League en spelen daarin donderdag tegen Sevilla.

Om 21u wordt in diezelfde groep nog Benfica - Bayern München afgewerkt.

Hoffenheim wint in Oekraïne

Ook inwerd er al een wedstrijd wat vroeger afgewerkt. Het Duitse Hoffenheim leek in Oekraïne lange tijd op weg naar een kleine stunt tegen Shakhtar Donetsk, toch een vaste waarde in Europa. Florian Grillitsch opende al vroeg de score na een mooie aanval, Ismaily maakte gelijk maar nog in de eerste helft zette Håvard Nordtveit de Duitsers opnieuw op voorsprong. Shakthar ging in de tweede helft verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar die viel pas in de 81e minuut via Maycon. Er kwam nog een slotoffensief van Shakthar maar de Duitsers hielden stand. Een billijk resultaat voor Julian Nagelsmann, die met zijn 31 jaar de jongste coach ooit werd in de Champions League.

Later vandaag in Groep F ontvangt Manchester City het Franse Lyon.

Groep E:

Ajax - AEK Athene 2-0

Benfica - Bayern München (21u)

Groep F:

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim 2-2

Manchester City - Lyon (21u)

Groep G

Viktoria Plzen - CSKA Moskou (21u)

Real Madrid - AS Roma (21u)

Groep H

Valencia - Juventus (21u)

Young Boys Bern - Manchester United (21u)

