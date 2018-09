Koop een snuitje

Kortessem -

Om geen duivenmelkerslong op te lopen, is het raadzaam om preventief bij het poetsen van de hokken en het korven een masker om te doen voor neus en mond, de zogenaamde ‘snuitjes’. Op de markt zijn er verschillende uitvoeringen beschikbaar. De minimumvereiste is dat ze voldoen aan beschermingsfactor P3 (fijnfilters voor giftig stof). Een eenvoudig wegwerpmodel dat je verschillende keren kan gebruiken, vind je al in de betere doe-het-zelfzaak voor minder dan vijf euro. Duivenmaatschappij ‘Eendracht Genk’ investeert zelf in mondmaskers voor haar helpers. “Absoluut noodzakelijk voor onze vrijwilligers die de grote reismanden reinigen”, klinkt het daar.