Meeuwense tractor uit 1930 is pronkstuk op tentoonstelling over Eerste Wereldoorlog: "Zo'n 10.000 euro waard"

Meeuwen-Gruitrode - Met het einde van de WOI-herdenkingen in zicht, opent in het Koninklijk Legermuseum in Brussel morgen een nieuwe tentoonstelling over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Een van de pronkstukken komt van verzamelaar Marc Geerkens uit Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode), die een van zijn historische tractoren uitleent. Onder andere met deze Hart-Parr 18-36 uit de VS werd ons verwoeste land na 1918 met Amerikaanse hulp heropgebouwd.

