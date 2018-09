Spanje kan op het WK wielrennen niet rekenen op Mikel Landa, die afzegt

Spanje kan in de WK-wegrit van 30 september in Oostenrijk niet rekenen op Mikel Landa. De renner van Movistar laat verstek gaan omdat hij onvoldoende fit is na zijn val van begin augustus. Dat heeft de Spaanse federatie woensdag bekendgemaakt. Omar Fraile (Astana) vervangt Landa in de Spaanse selectie, waar Alejandro Valverde als kopman wordt uitgespeeld.

Landa liep op 4 augustus in de Clasica San Sebastian een breuk op in een lendenwervel, waardoor hij forfait moest geven voor de Ronde van Spanje. Woensdag maakte hij zijn rentree in het peloton in de Ronde van Toscane, hij slaagde er niet in te finishen. Nadien liet hij bondscoach Javier Mínguez weten niet klaar te zijn voor het WK.