Lummenaar (35) werkt bij Airbnb in Dublin “Ik ben een halve Ier, maar Guinness lust ik niet”

Lummen - Toen hij nog in Lummen woonde, werkte Jan Cools (35) als kelner/sommelier in restaurants. Acht jaar geleden, toen hij naar de de Ierse hoofdstad Dublin verhuisde, gooide hij het roer volledig om: hij werkt er als strategic planner bij Airbnb. “Ik kom graag terug naar Lummen”, zegt Jan, “maar ik vertrek ook graag weer naar Dublin. De voorbije acht jaar heb ik er veel geleerd, ik ben er veranderd, geëvolueerd, mijn wereld is er opengegaan. Definitief terugkeren is dus niet aan de orde: het zou letterlijk en figuurlijk een stap terug zijn.”

“Zoals dat zo vaak gaat, ben ik in het buitenland terechtgekomen door de liefde”, vertelt Jan, die opgroeide in Lummen. “Ik leerde Oliver kennen toen ik op vakantie was in Barcelona ...