België kent droomstart op WK jumping dankzij Niels Bruynseels en Nicola Philippaerts

Niels Bruynseels met Cas de Liberté Z en Nicola Philippaerts met H&M Chilli Willi hielden woensdag in het eerste deel van het jachtparcours allebei de nul op het scorebord op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon. Ze bezorgden de Belgische jumpingploeg zo een droomstart.

Vier jaar geleden begon de Belgische ploeg op de Wereldspelen in Caen met een val van Jos Verlooy met zijn toenmalige topper Domino. Deze keer hebben de Belgen hun start niet gemist. Niels Bruynseels mocht met de 12-jarige Zangersheide merrie Cas de Liberté als 27e en eerste Belg de piste in. Zij bleven over de ganse lijn foutloos en daarmee was het eerste doel bereikt. Hun tijd van 86.90 beantwoordde eveneens aan de verwachtingen.

“Mijn merrie heeft een veel kleinere galop dan het gros van de andere paarden en daarom moest ik na een snelle start toch vertragen om niet in de fout te gaan”, verduidelijkte Niels Bruynseels na zijn succesvolle rit. “Die kleinere galop was voor onze bondscoach ook de reden om mij als eerste uit te spelen. Als eerste de piste ingaan, is nooit een voordeel omdat je dan weinig of niets kunt leren van je voorgangers. Ik ben in ieder geval heel tevreden over mijn start op dit WK.”

Nicola Philippaerts kwam met de 10-jarige hengst H&M Chilli Willi foutloos binnen na 80.81. “En daar ben ik erg tevreden mee”, was zijn eerste reactie. “Chilli Willi is van nature niet supersnel, maar hij deed een prima job vandaag. Met zijn grote galop ging hij haast perfect naar iedere hindernis toe. Noem dit gerust een droomstart, die het nodige vertrouwen geeft voor morgen en de volgende dagen.”