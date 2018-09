Lieve Blancqaert over afscheid en dood: “Ik worstel met de angst om dood te gaan”

“Wij westerlingen gaan krampachtig om met de dood”, vindt Lieve Blancquaert (54), die dan maar een tv-programma maakte over hoe men dat elders in de wereld aanpakt, en zich voor dit interview liet tooien in wereldse rouwkleuren. Ze zegt dat ze er veel uit heeft geleerd, dat ze afscheid en verval nu een mooiere plaats in haar leven zal kunnen geven, maar toch blijft er die ene vraag: “Wat is er toch zo fout aan oud worden?”

Waarom zou iemand een tv-programma willen maken over oud worden, afscheid en de dood? Het is tot degenen die zich die vraag stellen dat Lieve Blancquaert zich wendt met Last Days - de lezingen, het boek ...