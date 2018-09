De modeweek van Londen in tien hoogtepunten

Nog enkele rondjes op de catwalk en daarna verlaat de rondtrekkende mode-industrie de Britse hoofdstad na een weekje van mooie hoogtepunten en dat op en naast de catwalk. Een overzicht van opvallende creaties, debuten en ontroerende momenten.

De eerste keer voor Alexa Chung

Aardse kleuren bij Alexa Chung Foto: Photo News

Voor televisiepresentatrice en model Alexa Chung waren het spannende dagen. Chung maakte in Londen haar debuut op de catwalk en koos daarbij voor een pretentieloze collectie met aardse tinten en Hawaïaanse bloemenprints afgewerkt met een vleugje Britse humor. Chung, die er eerder al samenwerkingen had opzitten met Marks&Spencer en Mulberry lanceerde haar eigen label ‘Alexachung’ in 2017.

Geen bont meer

Foto: Photo News

Verschillende kledingmerken besloten de afgelopen jaren om het gebruik van bont gedeeltelijk of volledig uit hun collectie te bannen. Nu doet London Fashion Week, als eerste grote mode-evenement, hetzelfde. “De beslissing kwam er nadat de British Fashion Councel (BFC), de organisator van het halfjaarlijkse evenement, een enquête hield bij alle deelnemende ontwerpers”, aldus de organisatie in een persbericht. “Daaruit bleek dat er binnen de mode-industrie veranderingen op til zijn. Modehuizen ijveren naar meer ethische mode.” Bont werd dan ook geschrapt van de catwalk in de Britse hoofdstad.

10 jaar Victoria Beckham

Victoria Beckham kust haar echtgenoot David na de modeshow in Londen Foto: Photo News

De voormalige Spice Girl mag zich dan al tien jaar een succesvolle ontwerpster noemen, toch is het de eerste keer dat Beckham deelneemt aan de modeweek in haar thuisland. Na de show, die van op de eerste rij werd bijgewoond daar haar man David, hun vier kinderen en tal van andere familieleden, was de ontwerpster zichtbaar ontroerd. Het feestje werd tot diep in de nacht verdergezet op de tonen van ‘Spice Up Your Life’.

Show naast de catwalk

De tijd dat de nieuwste trends alleen op de catwalk te zien waren, is al even voorbij. Tijdens de modeweek van Londen proberen fashionista’s elkaar de loef af te steken met orginele accessoires, opvallende creaties en kleurrijke haarstijlen. Denk daarbij aan jasjes die niet zijn wat ze lijken en truien die de vaderlandsliefde van de daken schreeuwen.

Kendall Jenner is (al) terug

Kendall Jenner tijdens de modeshow van Burberry Foto: Photo News

Nadat Jenner in een interview met LOVE Magazine zowat de hele modellenwereld tegen zich in het harnas joeg door te stellen dat ze nooit geen dertig shows zou lopen zoals de andere modellen “of wat ze ook precies doen”, was het jonge model de grote afwezige op de modeweek in New York. Maar nu de storm is gaan liggen, loopt Jenner weer netjes mee in de modeshow van modehuis Burberry.

Burberry met een vleugje sexappeal

Een greep uit de collectie van Burberry Foto: Photo News

Riccardo Tisci presenteerde op de Londense modeweek zijn allereerste collectie voor modehuis Burberry. De wereldberoemde ruitjes mochten blijven maar hij voegde wel een flinke dosis sexappeal toe.Denk daarbij een felrode, laklederen overjas en flirterige kokerrokken.

Haar en veren als schoeisel

Uit de collectie van Richard Quinn Foto: Photo News

Flipflops met een donzig laagje zagen we de hele zomer opduiken in het straatbeeld. Ontwerper Richard Quinn en ontwerpster Simone Richa gaan voor de lente van 2019 nog een stapje verder en doen er nog wat dons, veren en pluimen bovenop.

Rond de wereld

Links de Franse romantiek van Pilotto, rechts het comfortabele wachten op de luchthaven Foto: Photo News

De modeweek mag zich dan wel afspelen in de Britse hoofdstad toch kiezen de verschillende ontwerpers ervoor om hun potentiële klanten te laten reizen. De Ierse ontwerpster Simone Rocha gaf haar nieuwste collectie een Aziatische toets, Alexa Chung koos voor het comfortabele leven op de luchthaven en de Oostenrijks-Italiaanse ontwerper Peter Pilotto koos dan weer voor romantiek op een zwoele nacht in Parijs.

Sterren bij de vleet

Een nieuwe modeweek, een nieuwe lading sterren op de eerste rij. Onder meer Hailey Baldwin, de kersverse vrouw van zanger Justin Bieber , kwam er haar samenwerking met Adidas in de verf te zetten. Ook zangeres Nicole Scherzinger, actrices Emma Roberts, Keira Knightley en Naomi Watts namen even de tijd om langs te komen.

Tipje van de sluier

Links een ontwerp van Mary Katrantzou en rechts een ontwerp van Simone Rocha Foto: Photo News

Ontwerpers zoals Simone Rocha, Erdem en Mary Katrantzou kozen ervoor om hun modellen een sluier aan te meten. Niet de typische bruidssluier maar een meer kleurrijke variant afgewerkt met bloemen, bolletjes of zwarte kant.