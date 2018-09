Archeologische vondsten ontdekt bij aanleg kunstgrasveld in Velm

Sint-Truiden - Bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld bij voetbalclub Velm VV werden enkele archeologische vondsten ontdekt. De twee gevonden crematiegraven, vergezeld van aardewerken objecten, zijn ongeveer 3.000 jaar oud en behoren zo tot de oudste vondsten in Sint-Truiden. Dat meldt de stad Sint-Truiden woensdag in een persbericht.

Begin september startte de aanleg van een nieuw kunstgrasveld in de Truiense deelgemeente Velm. Omdat een gedeelte van het nieuwe voetbalterrein afgegraven moest worden, diende er een archeologisch waarderingsonderzoek uitgevoerd te worden. “Het voorafgaand bureauonderzoek toonde niet meteen aan dat de kans groot was op het terugvinden van sporen van vroegere menselijke activiteit”, zegt schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V). “Het was dus afwachten wat het onderzoek ter plaatse zou opleveren.”

Dat onderzoek gebeurde door middel van een aantal proefsleuven en proefputten. In een van de proefsleuven werden twee crematiegraven ontdekt, waarbij ook enkele aardewerken objecten werden gevonden. “Op basis daarvan zouden we de graven kunnen toeschrijven aan de urnenveldencultuur, die uit de Late Bronstijd tot de Midden IJzertijd dateert. Het zijn dus uitzonderlijke vondsten, die we kunnen rekenen bij de oudste vondsten op het grondgebied van Sint-Truiden”, stelt schepen van Erfgoed Johan Mas (Open Vld).

Verder archeologisch onderzoek moet nagaan of er nog graven aanwezig zijn. Dat onderzoek zal volgende week maandag van start gaan en vermoedelijk tien werkdagen duren. Pas daarna kunnen de werken aan het kunstgrasveld worden hervat. “Volgens de archeologen komen dergelijke graven zelden alleen voor. Ze zijn meestal gegroepeerd in grafvelden van gemiddeld een tachtigtal graven en worden meestal op hoger gelegen terreinen teruggevonden”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “We zijn heel benieuwd, aangezien het gaat over vondsten die ongeveer 3.000 jaar oud zijn.”

(belga)