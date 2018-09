Jonas Van Genechten zet Lotto-Soudal een hak en wint Omloop van het Houtland na fotofinish

Jonas Van Genechten heeft in Lichtervelde de 72e editie van de Omloop van het Houtland (1.1) gewonnen. De sprinter van Vital Concept haalde het nipt voor Jasper De Buyst van Lotto-Soudal, er kwam een fotofinish aan te pas om de winnaar aan te duiden. Jens Keukeleire leek op weg naar de zege maar werd net voor de meet nog bijgehaald door de sprinters. Twee keer nèt niet dus voor de mannen van Marc Sergeant.

Van bij de start regende het aanvallen. Deze droegen echter nooit ver. Het compacte peloton werd na 51 kilometer opgeschrikt door een valpartij, Dennis Coenen, Daniel McClay, Eugenio Alafaci en Maxime Daniel behoorden tot de voornaamste slachtoffers. Die val zorgde er ook voor dat de grote groep in verschillende stukken uiteenspatte. Het sein voor David Boucher, in het begin van de wedstrijd ook al zeer actief, om samen met Emiel Vermeulen, Mark McNally, Polychronis Tzortzakis, Steven Lammertink en Brian van Goethem een nieuwe uitval op te zetten. De hevige wind in de poldervlaktes zorgde ervoor dat er zich na de zes vluchters verschillende waaiers vormden.

De kopgroep dikte wat verderop aan tot 34 renners, om met uiteindelijk 57 man de zeven plaatselijke ronden, van elk 10,2 kilometer, aan te snijden. Net voor het ingaan van de laatste 63 kilometer versnelde Piotr Havik. Achter de Nederlander regelden de renners van Lotto Soudal en Trek-Segafredo het tempo. Havik liet zich tien kilometer verderop weer inlopen.

Het sein dan voor Tom Devriendt, de winnaar van de vorige editie, om te versnellen met Jens Keukeleire, Jonas Rickaert, Pieter Vanspeybrouck, Tanguy Turgis en Krister Hagen in zijn wiel. Hagen verloor de voeling vooraan en de vijf overgebleven vluchters trokken de nog drie resterende plaatselijke omlopen in met een voorsprong van slechts 10 seconden op het peloton.

Tom Devriendt sukkelde plots in de zijkant en kwam bijna ten val. Zo bleven er nog vier koplopers over, zij het met een zeer geringe voorsprong. Het was Jens Keukeleire die nog als laatste geloofde in de vlucht. Maar de West-Vlaming strandde in de laatste twintig meters. Jonas Van Genechten bleek uiteindelijk de snelste van het pak, voor Jasper De Buyst. Keukeleire eigende zich nog de vierde plaats toe. Van Genechten is op de erelijst de opvolger van Tom Devriendt.

Van Genechten: “Die dekselse Keukeleire”

Op de Bondgenotenlaan van Leuven moest Jonas Van Genechten zondag, na een massasprint, zijn meerdere erkennen in Jasper Stuyven. Op de Grote Markt van Lichtervelde haalde Van Genechten woensdag, opnieuw na een massasprint, eindelijk zijn gram. De renner van Vital Concept liet onder anderen Jasper De Buyst en Timothy Dupont achter zich, goed voor zijn eerste overwinning van het seizoen.

“Ik bevestig vandaag mijn goede conditie met een overwinning, nadat ik zondag al tweede werd in Leuven”, verklaarde Van Genechten. “Het was wel heel nipt, want Jens Keukeleire was de enige die nog overbleef van een vlucht die zich vormde in de plaatselijke ronden. Pas in de laatste meters hebben wij hem bij de lurven gevat en zo kon ik alsnog winnen. Voor mij verliep de wedstrijd perfect. Ik had Tanguy Turgis mee als ploegmakker in diezelfde vlucht met Keukeleire. Dus hoefden wij met het team niets te doen in de achtervolgende groep. Tot de koplopers, met uitzondering van Keukeleire, gegrepen werden.”

Van Gechten moest in de finale van ver naar voren gebracht worden. “Dankzij Bert De Backer en Steven Lammertink slaagde ik erin stelselmatig op te schuiven. Ik kwam zo perfect naar de laatste rechte lijn. Al was er natuurlijk die dekselse Keukeleire die nog voor ons uit reed. Gelukkig voor mij was zijn tank net voor de meet leeg. Mijn eerste zege was meteen een feit. Ik hoop er ook te staan in de resterende koersen”, besloot Van Genechten.

Jasper De Buyst wou ploegmaat niet flikken

Jens “Keukeleire maakte deel uit van een vlucht die zich vormde in volle finale. Hij bleef ook als enige over van dat gezelschap. Ik kon toch moeilijk dan zelf aangaan en zo mijn eigen ploegmakker in het verlies rijden, omdat ik de sprint wou winnen? Spijtig genoeg was het beste eraf bij Jens, anders had hij hier misschien gewonnen”, verklaarde Jasper De Buyst.

“André Greipel en ikzelf zaten in de laatste kilometer nog redelijk ver. Ik schoof op en kwam plots aan de kop van de groep en zag dan Jonas Van Genechten ineens versnellen. Ik ging mee, maar kwam te laat. Dat steekt natuurlijk. Ik had ook graag mijn eerste zege van het seizoen geboekt, maar wou mijn ploegmakker niet flikken.”

Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) werd derde, net als in de GP Jef Scherens van afgelopen zondag. “Guillaume Van Keirsbulck was onze laatste man. Die nam de laatste kilometer voor zijn rekening”, aldus Dupont. “Hij trok fel door, maar dan kwam Lotto Soudal met een treintje opzetten. Zo ontstond er een pak chaos en bovendien moest ik nog rond Jens Keukeleire, die helemaal stil viel, laveren. Dat manoeuvre kostte mij wellicht de zege. De meet lag een twintigtal meter te ver voor mij. Maar ik ben toch tevreden dat ik alweer eens op het podium plaats mag nemen.”

Uitslag:

1. Jonas Van Genechten

2. Jasper De Buyst

3. Timothy Dupont

4. Jens Keukeleire