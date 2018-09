Gianni Moscon onderstreept WK-vorm en klopt Romain Bardet in Ronde van Toscane

Gianni Moscon heeft de 90e Ronde van Toscane (2.1) gewonnen, dit jaar herleid tot een eendagswedstrijd. Op het prachtige maar loodzware parcours werd de finale gekleurd door drie toppers: de Fransman Romain Bardet en de Italianen Gianni Moscon en Domenico Pozzovivo. In de sprint haalde Moscon het nipt van Bardet, Pozzovivo werd derde.

De wedstrijd was 198,9 kilometer lang met start en aankomst in Pontadera, onderweg deed het peloton driemaal de Monte Serra aan.

Moscon deed zo nog wat extra vertrouwen op met het oog op het WK in het Oostenrijkse Innsbruck van eind deze maand. De Italiaan, die vijf weken werd geschorst na een slag aan Elie Gesbert in de Tour, vierde zaterdag zijn rentree in competitie met winst in de Coppa Agostoni.

Op de erelijst van de Ronde van Toscane, vorig jaar nog een tweedaagse rittenkoers, volgt Moscon de Fransman Guillaume Martin op.