Tientallen Limburgers slachtoffer van grootschalige beleggingsfraude: “125.000 euro kwijt”

Voormalig makelaar Dirk D.G. (44) uit Herentals is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan drie jaar effectief, voor een de grootste beleggingsfraudes in ons land. De slachtoffers, onder wie tientallen Limburgers, werden voor meer dan 84 miljoen euro opgelicht. “Het valt af te wachten of we ooit nog iets van ons geld terug zien”, reageert een van de gedupeerden.

520 pagina’s. Zo dik is het vonnis over de megagrote financiële zwendel waarbij zestien beklaagden op de correctionele rechtbank in Turnhout terecht stonden.

In totaal gingen minstens 84 miljoen euro aan ...