KVLV Achel-Centrum naait 200 hartkussens voor vrouwen met borstkanker

Achel

Hamont-Achel - Het begon als een klein idee na een kennismaking met de vzw Borstkanker Vlaanderen op het ideeënfestival in Diest. De creagroep van KVLV Achel-Centrum vond dat ze als vrouwenvereniging moest meedoen aan de actie om hartenkussens te maken. Die zijn een grote steun voor vrouwen die een borstoperatie gehad hebben. Even een paar berichtjes onder elkaar, een datum prikken, lokaal reserveren en ze waren vertrokken.

De dames gingen overal stofjes vragen, kregen kussenvulling en waren overenthousiast. Hoeveel zouden ze er maken? Honderd, hondervijftig? Ja, dan konden ze er ook wel 165 maken. Ze hadden 165 leden, en dan konden ze 'symbolisch' voor elk een kussen overhandigen. Ze zouden een naaimarathon houden van 13.30 tot 22 uur, zo kon iedereen die tijd had even komen helpen. De leden waren even enthousiast als de organisatie. Een 50-tal dames kwamen helpen en ze brachten ook nog iets lekkers mee voor bij de koffie. Sommigen hadden zelfs boterhammen bij zodat ze aan één stuk konden door werken.

Het leek wel een confectiebedrijf! Aan de ene tafel werd geknipt - zelfs restjes stof werden heel mooi gecombineerd, aan de andere tafel werd gestikt, met een mooi KVLV-label ertussen). Iemand streek de kussens netjes en er waren heel wat helpende handen om de kussenvulling uit elkaar te trekken en de kussens te vullen. En toen waren er 165 kussentjes klaar, en nog stof over... En dus gingen de dames voor de 200. Even rondbellen voor extra kussenvulling en tegen 22 uur hadden ze 200 kussens klaar!

Ook de reacties achteraf waren alleen maar positief. Jong en oud werkten gezellig samen. Zo hebben ze niet alleen een goed doel gesteund, maar ook een leuke namiddag/avond gehad. KVLV Achel-Centrum is haar leden dan ook heel dankbaar. Zij zijn van onschatbare waarde!