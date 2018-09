Voor 5,5 euro naar de cinema

Vanaf zondag tot en met woensdag kan u tijdens de BNP Paribas Filmdays voor 5,5 euro naar de bioscoop in Kinepolis, Euroscoop en UGC Lommel. Die dagen zijn er ook tien avant-premières, verspreid over de vier dagen: Zondag loopt o.m. de controversiële Belgisch-Nederlandse film ‘WIJ’ (over acht losgeslagen tieners), maandag ‘Final Score’ (terreur in een vol voetbalstadion), dinsdag de thriller ‘A Simple Favor’ en woensdag ‘The House That Jack Built’ (van Lars von Trier) en ‘The Happy Prince’ (van en met Rupert Everett).