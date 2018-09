Genk-verdediger Aidoo: “Dankzij Europa League-tegenstander Malmö kreeg ik een contract”

De speler in de Genkse selectie die Malmö, donderdagavond de tegenstander op de eerste speeldag in groep I van de Europa League, het beste kent, is ongetwijfeld centrale verdediger Joseph Aidoo.

De 22-jarige Ghanees startte in 2015 bij het Zweedse Hammarby zijn Europese avontuur, vooraleer twee jaar later in Genk neer te strijken. “Toen ik in Zweden kwam, speelde ik mijn eerste wedstrijd voor Hammarby tegen Malmö. Ik was meteen Man van de Match en zo kon ik een contract versieren”, glimlachte Aidoo woensdag in de Luminus Arena.

Naast IFK Göteborg, Djurgardens en Solna is Malmö een van de traditionele Grote Vier in Zweden. In een ver verleden (1979) werd er zelfs een keer de finale van de toenmalige Europacup I behaald (0-1 verlies tegen Nottingham Forest), meer recent kwam het team nog twee keer uit in de groepsfase van de Champions League (2014-2015 en 2015-2016). “In de Belgische competitie mag je niemand onderschatten, iedereen kan er van iedereen winnen. In Zweden is de hiërarchie strikter en Malmö is een van de topteams. Het is dan ook een goed team en de regerende landskampioen. Ik heb nog wel wat contact met de mensen in Zweden, onder meer met ex-ploegmaats. Ik kijk nog steeds naar hun wedstrijden. Voor mij zijn het allemaal mooie herinneringen.”