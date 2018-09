Ook in Limburg wordt onveiligheidsgevoel bij truckers steeds groter: “Pistool gekocht uit voorzorg”

Heusden-Zolder / Tessenderlo - De problematiek van de transmigranten op snelwegparkings bereikt nu ook Limburg. De burgemeesters van Tessenderlo en Heusden-Zolder vrezen dat ze in de toekomst ook drastische maatregelen moeten nemen om hun parking te beveiligen. Het gevolg is dat de truckers op hun tandvlees zitten. Ze hebben nauwelijks nog parkingplaats in ons land en voelen zich niet veilig. “Als voorzorg heb ik een pistool gekocht”, zegt trucker Tim R. (53)

De snelwegparking van Tessenderlo is één van de twee parkings waar truckers wel nog mogen staan.

Tegenwoordig mogen truckers 4,5 uur rijden en moeten ze daarna verplicht een pauze van drie kwartiers inlassen. “Als ik naar Zeebrugge moet om te lossen, dan heb ik geen andere keuze om daar ook te blijven slapen. Jammer genoeg is het er naar mijn gevoel niet veilig. Daarom heb ik als voorzorg een pistool gekocht. Dit jaar zijn er al truckers neergestoken door transmigranten. Ik weet niet wat ik anders moet doen”, vertelt Tim R.

Tot nu toe zijn onder andere de snelwegparkings in Jabbeke en Wetteren gesloten door de overlast van de vele transmigranten. Eerder in april arresteerde de politie enkele transmigranten in Tessenderlo. “Maar ik ben voorlopig nog niet van plan om de parking te sluiten”, zegt Fons Verwimp, de burgemeester van Tessenderlo. Op dit moment is er volgens hem nog niet genoeg aanleiding geweest om zulke grote maatregelen te nemen.

Ook het gerucht dat de parking in Heusden-Zolder binnenkort zou sluiten, spreekt Mario Borremans, burgemeester van Heusden-Zolder, tegen. “Op dit moment zijn er nog geen

transmigranten in deze gemeente. We houden daarom de parking zo lang mogelijk open voor de truckers om hen zo min mogelijk te belasten.”

“Geen service op betaalparkings”

Ook chauffeur Ed V. (51) ziet geen licht aan het einde van de tunnel. “Als de parkings open blijven, voelen we ons niet veilig. Als de parkings sluiten, hebben we geen plaats meer om te overnachten. Ik hoop dat de transmigranten niet naar Tessenderlo en Heusden-Zolder komen. Ik wil werken en dat gaat niet als alle parkings gesloten zijn.”

Tegenwoordig kunnen truckers slapen op parkings die beveiligd zijn, maar hiervoor moeten ze 10 euro per nacht betalen. Volgens Ed zijn deze parkings dit geld niet waard. “Wij krijgen zelfs geen koffie of kunnen niet genieten van een douche. Bovendien moeten we dit bedrag zelf ophoesten, terwijl de werkgevers eigenlijk hun bijdrage moeten leveren”, vertelt Ed.

“Als politici blijven doen zoals ze nu bezig zijn, wordt het probleem enkel opgeschoven en dus niet opgelost. Het is duidelijk dat het binnenkort verkiezingen zijn, want ze durven niets verkeerd te doen”, zegt Diederik D. (61)