Deze programma’s mag u niet missen op woensdag 19 september

Er staat Champions League-voetbal geprogrammeerd vanavond: Real Madrid (met Thibaut C. in de goal?) ontvangt op de eerste speeldag AS Roma. Als dat geen spek voor uw bek is, kan u kijken hoe Jani Kazaltzis het er vanaf bracht toen hij een dag voor de klas ging staan. Of u luistert naar kroongetuigen over de Belgische bankencrisis van 2008. Liever iets met dieren? In ‘Helden Van Hier’ worden kandidaat-patrouillehonden getest voor de politiezone CARMA.