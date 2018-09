Sint-Truiden - Een 32-jarige poetsvrouw heeft zich woensdag via de snelrechtprocedure in Hasselt moeten verantwoorden voor twee diefstallen in een Truiens rusthuis.

Een 86-jarige bewoner stelde op 14 augustus vast dat er 400 euro verdwenen was. De man legde al snel de link naar de poetsvrouw omdat zij de enige was die alleen in zijn kamer kwam. Samen met het verplegend ...