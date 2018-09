Harry Styles poseert voor Gucci, maar geitjes en biggetjes stelen de show

Voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière is Harry Styles (24) het uithangbord van de nieuwe campagne van Gucci. Maar dit keer is hij niet de enige die de aandacht naar zich toe trekt, ook de geitjes en biggetjes waarmee hij poseert, gaan met heel wat aandacht lopen.

Harry Styles poseerde de vorige keer voor Gucci met een hond en een kip in een typische Britse fish & chips-zaak. Dit keer was de historische Villa Lante bij Rome het uitverkoren decor voor de nieuwe reclamecampagne. Achter de lens stond Glen Luchford en het voormalige lid van One Direction kreeg geitjes, lammetjes en biggetjes in de armen gestopt. Het resultaat is dan ook bijzonder lief.

Creatief directeur Alessandro Michele zette Styles alvast een kroon op het hoofd en liet hem in enkele maatpakken stoppen. De zanger is sinds dit jaar dan ook het gezicht van Gucci tailoring, de afdeling van het Italiaanse modehuis waar de stuks op maat worden gemaakt. Ook opvallend zijn de zijden sjaaltjes en het paarse pak. In de vakbladen zijn de verwijzingen naar The Rolling Stones-gitarist Keith Richards dan ook nooit veraf.