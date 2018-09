Los Angeles legt productie en verkoop van bont aan banden

In navolging van onder meer de Londense modeweek en heel wat merken heeft nu ook Los Angeles bont een halt toegeroepen. Onder meer kleding en accessoires in bont zullen er niet meer verkocht mogen worden, noch geproduceerd.

De City Council van Los Angeles heeft dinsdag unaniem besloten dat de stad bont zal bannen. Het wordt daarmee de grootste stad in de VS die een dergelijke wet zal invoeren, al zal het wel nog twee jaar duren voor die nieuwe wet effectief van kracht gaat. "Dit is LA die een vuist maakt en zegt dat we niet langer medeplichtig zullen zijn aan deze onmenselijke en wrede handel die al jaren plaatsvindt", zei Bob Blumenfield van het stadsbestuur in een reactie aan The New York Times.

Hoewel het in LA vaak broeierig warm is en er dus maar weinig bontjassen gedragen worden, willen ze met de nieuwe wet een signaal geven in de hoop dat andere steden hun voorbeeld zullen volgen. "We willen het goede voorbeeld geven voor de rest van de staat en het land", klinkt het.

Ongeloof

Dierenrechtenorganisatie PETA is alvast blij en ook bij Humane Society of the United States klinkt eenzelfde geluid. "Ik doe dit werk al tien jaar", zegt senior manager P.J. Smith. "Als je mij twee jaar geleden had verteld dat Gucci, Versace, Burberry, InStyle Magazine, London Fashion Week, Noorwegen, Nederland en São Paulo allemaal bontvrij zouden worden, dan zou ik je niet geloofd hebben. Maar het is aan het gebeuren."