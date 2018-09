Belgisch streamingplatform probeert voet naast Netflix te zetten met kwalitatief aanbod

Wie alle films op Netflix, PlayMore en consorten gezien heeft, of gewoon zin heeft in een ander aanbod, kan voortaan terecht op UnCut: een gloednieuw video-on-demand platform met meer dan 1.000 films. In tegenstelling tot andere platformen, heeft UnCut ook heel wat films uit eigen land in de bibliotheek zitten.

Het UnCut-platform werd dinsdag 18 september gelanceerd door UniversCiné Belgium, een initiatief van 40 onafhankelijke Belgische en Europese producenten en distributeurs, met het doel de betere film te verspreiden.

Uitgebreid (en alternatief) aanbod

Belgische filmmakers zoals Adil El Arbi en Bilall Fallah, Joachim Lafosse, Jan Verheyen, Nabil Ben Yadir, Bouli Lanners en Michael Roskam zijn opgenomen in de filmcatalogus, die momenteel zo’n 1.000 films bevat. Ook werk van regisseurs als Lars Von Trier, Xavier Dolan, Jeff Nichols, Woody Allen, David Lynch, Wim Wenders, Spike Jonze, Steve McQueen, Miguel Gomes is voortaan te vinden op UnCut.

Het abonnement is beschikbaar vanaf 7,99 euro per maand op je computer. In de loop van oktober worden de applicaties voor iOS en Android geactiveerd, zodat je UnCut ook kan bekijken via tablet, smartphone en je televisie.