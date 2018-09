Clement selecteert 20 spelers voor de thuismatch tegen Malmö, Ingvartsen op de bank

Met alle 26 spelers wedstrijdfit moest Philippe Clement enkele lastige knopen doorhakken bij zijn selectie voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Malmö FF.

Naast Screciu, die naast de Europese spelerslijst viel, kijken donderdagavond ook Wouters, Seigers, Zhegrova, Fiolic en Gano toe van in de tribune. Dat wil zeggen dat Marcus Ingvartsen voor het eerst dit seizoen plaats zal nemen op de bank. De Deense aanvaller is weer fit, nadat knieproblemen hem langdurig langs de kant hielden. “Dat maakt dat het steeds moeilijker wordt om alle drie dagen een keuze te maken, want alle spelers verdienen het om erbij te zijn”, aldus coach Philippe Clement.

De 20 namen voor Malmö: Vukovic, Jackers, Vandevoordt, Maehle, Dewaest, Lucumi, Aidoo, Uronen, Nastic, Berge, Seck, Heynen, Malinovskyi, Pozuelo, Piotrowski, Ndongala, Paintsil, Samatta, Ingvartsen, Trossard.

Voorbeschouwing Genk - Malmö Video: SD