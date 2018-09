Auto verwondt drie voetgangers aan Londense moskee

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een auto drie mensen geraakt en verwond in de buurt van een moskee in de Londense wijk Cricklewood. Dat heeft Scotland Yard bekendgemaakt, die stelt dat het mogelijk om een haatmisdrijf met islamofoob karakter gaat.

Iets na middernacht merkte de politie een wagen op een privéparking op dichtbij de moskee al-Majlis al-Hussaini. De inzittenden gedroegen zich volgens Scotland Yard “op een asociale manier”. Ze waren alcohol aan het drinken en zouden ook drugs gebruikt hebben.

Privéveiligheidsagenten vroegen de vier twintigers, drie mannen en een vrouw, om weg te gaan. Toen de auto wat later een moskee naderde, kwam het daar volgens de politie tot een confrontatie met “een grote groep mensen”. De inzittenden van de wagen zouden “islamofobische uitlatingen” gedaan hebben. Ze vluchtten weg met de wagen, maar raakten daarbij drie personen. Een van de drie gewonden is een vijftiger, die nog steeds in het ziekenhuis ligt met zware verwondingen. De twee anderen zijn twintigers, die er met lichte verwondingen vanaf kwamen.

“We nemen dit incident heel serieus”, zei politieagent Kelly Schonhage in een verklaring. “Het wordt niet behandeld als zijnde van terroristische aard maar het haatdragende aspect van de aanrijding wordt beschouwd als een verzwarende omstandigheid.”