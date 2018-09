Vlaamse universiteiten springen slordig om met klinische studies

De resultaten van klinische studies moeten volgens Europese regels binnen het jaar publiek worden gemaakt. Het wetenschappelijk magazine EOS publiceert woensdag een Britse studie waaruit blijkt dat vooral universiteiten geregeld zondigen tegen die regel, ook in Vlaanderen.

Klinische studies zijn van belang voor artsen, die ze gebruiken als richtsnoer voor hun voorschrijfgedrag bij bepaalde aandoeningen. De studies onderzoeken de effectiviteit en de veiligheid van geneesmiddelen bij proefpersonen. De resultaten van die studies worden niet altijd openbaar gemaakt, terwijl dat verplicht is volgens een Europese regelgeving die sedert 2004 van kracht is.

De regel is dat klinische studies, uitgevoerd in landen van de Europese Unie, op voorhand moeten worden geregistreerd, zodat er een overzicht bestaat van alles wat wordt onderzocht. Binnen de twaalf maanden na het afronden van de studie moeten onderzoekers bovendien de resultaten bezorgen aan het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), dat ze op zijn beurt publiceert in het European Union Clinical Trials Register (EUCTR).

Britse vorsers melden in het vakblad British Medical Journal dat slechts iets minder dan de helft van de klinische studies tijdig wordt gepubliceerd. Vooral universiteiten zijn nonchalant.

Ook Vlaamse universiteiten houden zich niet altijd aan de regels. Zo zitten er in het Europese register 23 studies van de Universiteit Gent waarvan de resultaten op zich laten wachten. Van de KU Leuven zijn er dat 12, en van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen respectievelijk 2 en 4. Zowel bij de KU Leuven, de Universiteit Gent als bij de VUB en de UA klinkt het dat er geen onwil is in verband met de publicatie. Onderzoekers zijn er zich naar verluidt niet altijd van bewust dat ze hun resultaten, die vaak al voorgesteld zijn tijdens congressen, ook nog eens moeten registreren bij het EMA. Het is bovendien niet altijd duidelijk wie de resultaten moet publiceren.