Kapotte rits en gescheurde jurk, Kaitlyn Bristowe ging met de billen bloot op de Emmy's

Kaitlyn Bristowe, bekend van de Amerikaanse realityreeks 'The Bachelorette', zat op een van de eerste rijen in het Microsoft Theatre tijdens de uitreiking van de Emmy's toen het grondig verkeerd liep. Haar jurk begaf het en daardoor zag ze zich genoodzaakt op haar zitje te blijven zitten. Al lukte ook dat door een samenloop van omstandigheden niet.

In een lange zwarte halterjurk met een diamanten bovenstuk poseerde Kaitlyn Bristowe voor de aanvang van de Emmy's nog nietsvermoedend voor een van de grote beeldjes aan de ingang van het theater. Niet veel later, toen ze eenmaal was gaan zitten, liep het flink verkeerd met die jurk. Het was de 'Bachelorette' zelf die over het hele gebeuren enkele grappige tweets de wereld instuurde.

"Ik zit hier op de Emmy's en mijn rits is net stuk gegaan. Iedereen kan mijn billen zien. Ik kan niet rechtstaan en weet niet wat ik nu moet doen", klonk het in het eerste bericht. Daarbij deelde ze ook een foto als bewijs. "Ofwel sta ik recht voor Betty White en ziet iedereen mijn achterste of ik blijf zitten en gedraag me als een klootzak." Maar nog was het ergste niet voorbij. "En toen kwam de klap op de vuurpijl. Een koppel kwam me zeggen dat ik hun plaats zat en vroeg me te verhuizen."

Tequila

Uiteindelijk vond dat paar toch een plaatsje naast haar en de man was zo vriendelijk om haar zijn jas te lenen telkens als ze moest rechtstaan om te applaudisseren. Maar nog was alle ellende niet voorbij. "Ze kwamen ons halen en brachten ons naar ergens dichter bij het podium, dus moest ik rechtstaan en naar voren waggelen terwijl ik mijn jurk omklemde." Achteraf snelde ze naar de bar voor een tequila. Of het met die jurk nog goed kwam is niet geweten, in elk geval bleek niemand een paar veiligheidsspelden bij zich te hebben.

Sitting in the emmys and my zipper just busted and my butt is exposed and I can’t get up and I dunno what to do. — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 18 september 2018

Here’s the kicker. I’m in the wrong seat and people are asking me to move https://t.co/2C5PKxAnXM — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 18 september 2018

I either stood for Betty White and showed my ass, or stayed seated and looked like an ass. — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 18 september 2018

Proof. It all opens up when I stand up. Right down to mid crack. pic.twitter.com/qsmfDXiIIp — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 18 september 2018

The couple let me stay, and he offers me his jacket every time we have to stand. Chivalry is not dead. — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 18 september 2018