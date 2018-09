Een hemd met een blazer of een T-shirt met bomberjack, tijdens het tussenseizoen is het soms moeilijk om een gepaste outfit te kiezen. Met deze tips heb je het nooit te warm of te koud!

De juiste stof

De ideale mix tussen warm en koud? Dat begint bij het juiste materiaal! Iets warmere temperaturen voorspeld? Kies dan voor een outfit uit katoen, linnen of chambray. Een warm, isolerend laagje? Polyester, wol, leer of neopreen zijn in dit geval de beste keuze.

Kies voor strategische laagjes

Laagjes zijn de allerbeste keuze tijdens lastig tussenseizoen-weer. Begin met een simpele basislaag zoals een T-shirt (met lange mouwen), sportieve polo of een klassiek hemd. Een trui met V-hals of cardigan kan je nog makkelijk uitdoen wanneer je het toch te warm krijgt. Onvoorspelbaar weer? Een regenjas, windjack of iets warmere bomberjack houdt je warm!

De juiste broek? Een chino!

De ergste vijand van het tussenseizoen? Jeans! Jeansbroeken hebben een dikke vezel waardoor ze vaak te warm aanvoelen. Bovendien droogt een jeans enorm traag wanneer je in een plensbui terecht komt. Wat je beter wel kan dragen? Een chino is niet alleen beter geschikt voor wisselvallige temperaturen, dit type broek past moeiteloos bij de rest van je garderobe.