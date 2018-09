Maastricht krijgt 4DX-filmzaal: bewegende stoelen, wind, regen en geur in de bioscoop

Bioscoop Pathé in Maastricht opent half december een 4DX-zaal waar bezoekers een film kunnen bekijken in bewegende stoelen en met water-, wind- en geureffecten die synchroon lopen met wat je op het scherm ziet. Het is de eerste 4DX-zaal in Nederlands Limburg. In Belgisch-Limburg blijft het wachten op dergelijk entertainment.