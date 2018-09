Kamercommissie keurt wetsvoorstel goed dat abortus uit strafwetboek haalt

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat abortus uit het strafwetboek haalt. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking zal niet langer als misdrijf worden beschouwd, behalve als die buiten het wettelijk kader wordt uitgevoerd. Het wetsvoorstel moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd.

In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Abortus staat tot nader order wel nog in het strafwetboek. Bepaalde partijen pleiten er al langer voor om abortus volledig uit de strafwet te halen omdat het stigmatiserend zou werken. Binnen de meerderheid verzette CD&V zich tegen een depenalisering en ook N-VA was terughoudend.