Al 11 landen weren ons varkensvlees na bericht Afrikaanse varkenspest

Al elf landen buiten de Europese Unie hebben de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort. Dat is woensdag vernomen van het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme. Reden is de ontdekking van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in Etalle (provincie Luxemburg).

De ziekte was al aanwezig in acht Oost-Europese landen, Rusland en China voordat ze België bereikte. “We hadden allemaal verwacht dat het virus zich zou verspreiden”, zegt Jean-Sebastien Walhin van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV stelde dinsdag een nationale coördinatrice aan in het kader van de bestrijding van het virus.

Sinds maandag is er in Wallonië een perimeter ingesteld van 63.000 hectare, met als doel mogelijk besmette everzwijnen in dat gebied te houden om verdere verspreiding tegen te gaan. Afrikaanse varkenspest is een virusziekte die niet besmettelijk is voor de mens.