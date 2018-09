Engels bier erkend als twaalfde trappist

Engeland heeft nu ook zijn trappistenbier. Tynt Meadow, enkele maanden geleden gelanceerd door de monnikenorde van Mount Saint Bernard in het graafschap Leicester, is door de Internationale Vereniging van Trappisten (IVT) erkend als “authentieke trappist”.

Tynt Meadow is een donker bier met een alcoholgehalte van 7,4 procent. Volgens kenners geurt het naar chocolade, zoethout en fruit, met een pepersmaakje en vijgen.

De abdij Mount Saint Bernard werd gesticht in 1835. Zoals bij andere trappistenordes heeft de arbeid steeds het levensritme bepaald van de monniken. De akkers bewerken was lange tijd één van de belangrijkste activiteiten, maar net als andere trappistenabdijen die onlangs opnieuw zijn begonnen met brouwactiviteiten, heeft de orde van Mount Saint Bernard moeten vaststellen dat die noeste arbeid niet meer levensvatbaar was.

“Ontwikkelingen in de moderne landbouw, in combinatie met de bodemprijzen voor melk, maken het moeilijk om de boerderij nog rendabel te houden. In 2013 zijn we tot het besluit gekomen dat het niet verantwoord was om nog door te gaan.” De trappistenorde besloot om zich op het brouwen van bier te richten.

“We weten dat er hier bier gebrouwen werd in de 19de eeuw”, aldus de monniken. De voorbije jaren werden de nodige werkzaamheden verricht, en de monniken doen nu alles ter plaatse: brouwen, bottelen en inpakken.

Internationaler aura

Het label ‘authentic trappist product’ wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Ook Zundert 10, het tweede bier van de Nederlandse trappistenbrouwerij op een steenworp van de Belgische grens, en de Scala Coeli, tevens het tweede merk van de Italiaanse trappistenorde van Tre Fontane (Rome), verwierven maandag dat label.

Zo krijgt het trappistenbier een steeds internationaler aura: naast de zes Belgische trappisten zijn er twee Nederlandse, een Oostenrijkse, een Amerikaanse, een Italiaanse en dus nu ook een Engelse.

Er gelden strikte criteria voor de erkenning als ‘authentieke trappist’. Zo moet het bier binnen de muren van het klooster of de abdij gebrouwen worden, moet het brouwproces onder toezicht van de monniken gebeuren en moet de opbrengst gebruikt worden om te voldoen aan de behoeften van de kloostergemeenschap of liefdadigheid.