Nog twee dagen nazomer, daarna koelt het af en is er kans op buien

Woensdag krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag. Af en toe verschijnen er hoge wolkenvelden voor de zon. In het westen zijn er soms ook wat meer lage en middelhoge wolkenvelden. We halen 22 graden aan zee en 26 graden in de Kempen en het zuiden. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en komende nacht is het meestal helder tot lichtbewolkt, met vooral in de noordelijke landshelft hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden op het strand.

Ook donderdag wordt het nog zomers warm. Het blijft droog en overwegend zonnig, al zijn er meer hoge wolkenvelden mogelijk. In het westen kunnen er ook wat meer lage wolken verschijnen. Het kwik klimt naar 22 tot 26 graden. Donderdagnacht is het droog met een licht- tot wisselend bewolkte hemel. Op het eind van de nacht is het in het westen zwaarbewolkt met regen, elders wisselend bewolkt maar droog. Voor de doortocht van het front blijft het nog vrij warm, met ‘s ochtends temperaturen tussen 15 graden aan zee en 21 graden in het oosten.

Vrijdag trekt een storing snel oostwaarts over ons land, waardoor de warme lucht richting Duitsland en Centraal-Europa wordt gestuwd. In de namiddag is het op de meeste plaatsen al droog met opklaringen. In de vroege ochtend is het lokaal nog zo’n 20 of 21 graden in het oosten, in de namiddag schommelen de temperaturen tussen 14 en 19 graden.

Zaterdag zijn er afwisselend zon en wolkenvelden, met mogelijk enkele buien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. Zondag begint met droog weer en opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het bewolkt met wat regen of enkele buien. In de avond kunnen de buien heviger worden. De windkracht neemt toe. Maxima tussen 14 en 21 graden.

Maandag en dinsdag blijven vrij winderige dagen met periodiek wat lichte regen of enkele buien. De maxima liggen rond 15 of 16 graden in het centrum.