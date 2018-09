Kappers moeten handen drie maal per dag wassen

ACV bouw, industrie en energie houdt op 21 september een sensibiliserings- en preventieactie in kapsalons in het hele land. Met een speciale publicatie ‘Doe het 3 maal per dag!’ wil de vakbond de meer dan 3.000 werknemers in de sector sensibiliseren om steeds handschoenen te dragen en de handen drie keer per dag te hydrateren.