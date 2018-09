Bij de provincieraadsverkiezingen wordt N-VA met 29,1% de grootste partij in Limburg. N-VA wint 3%. CD&V verliest 7,4% en wordt met 20,1% de tweede partij. Voor de rest is het politieke landschap erg versplinterd. Zo blijkt uit de enquête van iVox in opdracht van Het Belang van Limburg.

De versplintering is vooral het gevolg van de stopzetting van het kartel sp.a-Groen, in 2012 nog goed voor 20% van de stemmen. De derde partij in de provincieraad wordt Open Vld met 12,4%, een verlies ...