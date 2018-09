Mitchelton-Scott strikt jonge Italiaanse tijdritspecialist

Brussel - Mitchelton-Scott heeft woensdag de komst van Edoardo Affini bekendgemaakt. De 22-jarige Italiaan komt over van het continentale SEG Racing Academy en tekende bij het Australische WorldTour-team een overeenkomst voor twee seizoenen.

Affini toonde zich het voorbije jaar één van de beste tijdrijders in de beloftencategorie. Hij werd achtereenvolgens Italiaans en Europees kampioen in het tijdrijden en won ook de rit tegen de chrono op de Middellandse Zeespelen. Verder werd hij ook Italiaans beloftenkampioen op de weg.

Teammanager Matthew White heeft dan ook hoge verwachtingen van de Italiaan. “Edoardo is één van de grootste Italiaanse talenten van de afgelopen jaren. Hij is supersterk tegen de tijd en we zouden hem graag integreren in ons klassieke team. We kijken er naar uit hem te kunnen helpen zijn potentieel te ontwikkelen de komende jaren.”