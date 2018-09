Konrad (Oostenrijk), Fuglsang (Denemarken) en Roglic (Slovenië) voeren hun land aan tijdens WK

Brussel - Met het WK wielrennen in Innsbrück (30 september) in aantocht maken steeds meer landen hun WK-team bekend. Slovenië, Denemarken en Oostenrijk lieten intussen hun selectie los.

Denemarken richt haar pijlen op Astanaploegmakkers Jakob Fuglsang en Michael Valgren Andersen. De 26-jarige Valgren triomfeerde in het voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race. De 33-jarige Fuglsang is al jaren een sterk klimmer. In het voorjaar won hij nog een bergetappe in de Ronde van Romandië.

Bij thuisland Oostenrijk is het kopmanschap voor Patrick Konrad. De 26-jarige klimmer versierde dit jaar ereplaatsen in onder meer de Waalse Pijl en de GP’s van Québec en Montréal.

Slovenië ten slotte rekent op een topprestatie van haar goudhaantje Primoz Roglic. De nummer vier van de voorbije Tour, waarin hij ook een etappe won, is aan een erg sterk seizoen bezig. Hij pakte eerder dit jaar ook al de eindzeges in de Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië en Ronde van Slovenië.

Oostenrijk:

Wegrit: Michael Gogl (Trek-Segafredo), Felix Großschartner (BORA-hansgrohe), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe), Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), Georg Preidler (Groupama-FDJ)

Tijdrit: Matthias Brändle (Trek-Segafredo), Georg Preidler (Groupama-FDJ)

Slovenië:

Wegrit: Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Grega Bole (Bahrain-Merida), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Domen Novak (Bahrain-Merida), Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Jan Polanc (UAE Emirates), Simon Spilak (Katusha-Alpecin), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice)

Tijdrit: Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice)

Denemarken:

Wegrit: Kasper Asgreen (Quick-Step), Matti Breschel (EF Education First), Niklas Eg (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), Jesper Hansen (Astana), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Michael Valgren (Astana), Emil Vinjebo (ColoQuick)

Tijdrit: Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg), Søren Kragh Andersen (Sunweb)