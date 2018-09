Lukasz Wisniowski trekt naar nieuwe ploeg van Greg Van Avermaet

Brussel - Continuum Sports, de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, heeft woensdag de komst van Lukasz Wisniowski bevestigd. De 26-jarige Pool komt in 2019 over van Team Sky en tekende voor één seizoen.

Wisniowski, een klassieke hardrijder, werd vier jaar geleden prof bij Etixx-Quick Step. Hij bleef er twee jaar, alvorens in 2017 Sky te vervoegen. Daar trekt hij nu de deur achter zich dicht. Wisniowski schitterde dit voorjaar vooral in Vlaanderen, met ereplaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad (tweede) en Kuurne-Brussel-Kuurne (achtste).

“Lukasz is één van de opkomende Poolse talenten”, legde teammanager Jim Ochowicz uit. “Met Greg Van Avermaet als kopman krijgt Lukasz de gelegenheid nog bij te leren, maar ook al een sleutelrol te spelen in de klassiekers volgend seizoen.”

De Pool zelf was ook in zijn nopjes met de overstap. “Ik kijk er naar uit voor een team te rijden waar de voorjaarsklassiekers de grootste focus genieten”, aldus Wisniowski. “Bovendien zal ik voor een Poolse sponsor en naast diverse Poolse renners kunnen rijden. Greg Van Avermaet is onze kopman en ik zal hem zoveel mogelijk bijstaan. Verder hoop ik in een grote ronde voor een ritzege te kunnen strijden.”

Intussen begint het nieuwe team van Van Avermaet steeds meer vorm te krijgen. Landgenoten Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck en Gijs Van Hoecke kwamen de rangen al versterken, net als de Duitser Simon Geschke, de Spanjaard Victor De La Parte en de Italiaan Jakub Mareczko. Trouwe ploegmakkers van Van Avermaet als de Zwitser Michaël Schär, de Spanjaard Francisco Ventoso en de Italiaan Alessandro De Marchi blijven eveneens aan boord.