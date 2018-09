Het gaat weer beter met verkoopcijfers H&M

Het lijkt weer wat beter te gaan met de verkoopcijfers van modeketen H&M: de waarde van de aandelen steeg dinsdag met maar liefst 13 procent. Broodnodig, want het Zweedse bedrijf leed de voorbije drie jaar steeds grotere verliezen door de kleinere winstmarges en torenhoge concurrentie van webshops.

Om het hoofd boven water te houden had de Zweedse modegigant een impuls nodig. De aandelen van H&M verloren de laatste drie jaar twee derde van hun waarde in vergelijking met de cijfers van 2015. Maar op dinsdag nam de waarde met een spectaculaire 13 procent toe. Een stijging die volgens de geruchten te danken is aan een nieuw financieringspakket.

De dalende koers van de afgelopen jaren was voornamelijk het gevolg van de steeds kleiner wordende winstmarges en een overtollige voorraad aan kleding door de hardnekkige concurrentie. Goedkope kledingwinkels zoals Primark en Forever 21 gingen met een deel van de koek lopen en online gingen webshops Zalando en Asos met klanten aan de haal. Ook het logge, logistieke systeem droeg bij aan de dalende cijfers.

Daarom komt het bedrijf, in wat het zelf een overgangsjaar noemt, op de proppen met een nieuw logistiek systeem dat de verschillende verkoopkanalen beter integreert. “We zien dat het de goede kant op gaat”, zegt Nils Vinge, Head Investor Relations bij H&M aan persagentschap Reuters. “de officiële cijfers van het derde kwartaal worden op 27 september bekendgemaakt maar we rekenen erop dat de genomen maatregelen een gunstig effect hebben op de verkoopcijfers en het marktaandeel.”