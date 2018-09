Blogster trekt aan alarmbel: "Al die mooie reisfoto's op Instagram gaan ten koste van onze planeet"

Elisabeth Brentano reist de wereld rond met haar fototoestel in de aanslag en deelt daarvan de beelden op haar Instagrampagina. Toch is ze nu zelf een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren bij andere reisbloggers. Veel van hun prachtige foto's gaan volgens Brentano namelijk ten koste van de natuur.

De prachtige natuurlandschappen gefotografeerd vanuit een tentje, wildkamperen met de camper, ... het zijn maar enkele van de foto's die je bij reisbloggers op Instagram regelmatig ziet opduiken. Volgens Elisabeth Brentano, zelf goed voor meer dan 80.000 volgers, staan die Instagrammers veel te weinig stil bij de schade die ze soms aanrichten aan de natuur en de planeet in het algemeen. Om daar meer bewustwording rond te creëren; is ze met een campagne gestart.

Daarbij hoort een petitie die ze op Change.org heeft gedeeld. Haar doelstelling van 15.000 ondertekenaars heeft ze bijna gehaald. "Mensen van over de hele wereld delen hun outdoor avonturen op sociale media en terwijl het voor velen een bron van inspiratie is, heeft het ook enkele negatieve effecten op de planeet", klinkt het.

Kampvuren en drones

"Enkele voorbeelden zijn het aansteken van kampvuren, kamperen en het gebruiken van drones op plaatsen waar dat eigenlijk verboden is." Daarnaast gaat het ook om het betreden van natuurgebied en historische plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn, alleen maar om dat ene kiekje te pakken te krijgen.

En dat heeft soms verstrekkende gevolgen. Sommige bestemmingen werden al vernield door de instroom van de talrijke bezoekers. "Keyhole Hot Springs in Canada werd bijvoorbeeld razend populair door foto's op Instagram waardoor het in 2017 moest sluiten. Hetzelfde geldt voor een zonnebloemenboerderij in Ontario."

Systeem met melding

Volgens Brentano moeten ook de aanbieders van sociale media hun verantwoordelijkheid nemen. "Ik zou willen voorstellen dat Instagram en Facebook een systeem inschakelen dat gebruikers in staat stelt om overtredingen die een impact hebben op het milieu te melden. Als ze die gegevens verzamelen, kunnen ze vervolgens samenwerken met wetenschappers, de ordediensten en non-profitorganisaties, en er zo voor zorgen dat er niet langer dergelijke foto's worden gedeeld."