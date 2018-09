Vlaams onderzoek: “Leerkrachten werken gemiddeld 46 uur per lesweek”

Leerkrachten werken gemiddeld 46 uur per lesweek, of iets meer dan negen uur per dag. Dat blijkt uit het langverwachte tijdsbestedingsonderzoek in opdracht van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

In totaal hielden 9.596 leraren uit het basis- en secundair onderwijs gedurende een week hun tijdsbesteding bij via een app. ). Ze hadden hierbij de keuze uit 51 verschillende types van werkactiviteiten. Geprojecteerd op een volledig kalenderjaar (inclusief de vakanties) besteden de deelnemende leerkrachten gemiddeld 39 uur en 31 minuten per week aan hun job. Een voltijdse opdracht neemt in het basisonderwijs 41 uur en 11 minuten in beslag, in het secundair onderwijs is dat 41 uur en 50 minuten.

Tijdens de lesweken bedraagt de werktijd van een voltijdse leerkracht in het basisonderwijs 49 uur en 30 minuten per week, in het secundair onderwijs is dit 47 uur en 59 minuten per week. Zestig à zeventig procent van de werktijd wordt besteed aan lesgeven en lesvoorbereiding. De overige tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg.

Piek op zondag

Voor de meeste leerkrachten situeert de werkdag zich tussen 8 uur en 16 uur (inclusief de middag), tijdens de avond is op elk moment tussen 19.30 uur en 21.30 uur dertig procent van de leerkrachten aan het werk. En ook op zondagavond is er een duidelijke piek. Naast de school is thuis dan ook een belangrijke werkplaats.

Leerkrachten uit het basisonderwijs besteden ongeveer 27 procent van de totale werktijd thuis (vakanties inbegrepen), bij leerkrachten uit het secundair onderwijs is dat zelfs 41 procent. De leerkrachten basisonderwijs halen meer voldoening uit het werk dan hun collega’s uit het secundair onderwijs, zo blijkt nog uit het onderzoek. De laagste graad van voldoening vinden we bij leerkrachten in het ASO (2de/3de graad), de hoogste in het buitengewoon basisonderwijs en het BSO en DBSO.

Het onderzoek ging van start op 22 januari 2018 en liep tot einde april en omvatte naast lesweken ook de krokus- en paasvakantie en andere vrije dagen.