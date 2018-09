Sony lanceert miniatuurversie van originele PlayStation op 3 december

Het zat eraan te komen. Na het ongelofelijke succes van de miniatuurversies van de Nintendo Entertainment System (NES) en de Super Nintendo Entertainment System (SNES), lanceert eeuwige rivaal Sony op 3 december de PlayStation Classic. De petieterige versie van de eerste PlayStation wil de huidige generaties laten kennismaken met een aantal klassieke games.

Deze datum is niet zomaar geprikt. Op 3 december 1994 maakte de originele PlayStation immers zijn debuut in Japan. Het was de eerste spelconsole die gebruikmaakte van belangrijke innovaties zoals 3DCG ...