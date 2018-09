Na de restauranthouders morren nu ook andere zelfstandigen over het gedrag van hun klanten. We komen steeds vaker te laat, annuleren last minute of dagen niet op en peuzelen zo aan hun inkomen. Waar is de royale hoffelijkheid van de klant gebleven?

Ondergetekende ging onlangs naar de kapper. Dat is geen vermelding in de krant waardig, ware het niet dat de kapster met de handen in het haar zat door de etiquette van haar cliënteel. In een notendop ...