Quick Step verliest Duits talent Maximilian Schachmann aan de ploeg van Peter Sagan

Brussel - BORA-hansgrohe heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Maximilian Schachmann. De 24-jarige Duitser komt over van Quick Step Floors, waar hij de voorbije twee jaar kennismaakte met het profpeloton. Hij tekende voor twee seizoenen.

Schachmann, een hardrijder met potentieel in het rondewerk, brak in 2018 helemaal door met ritoverwinningen in de Giro, Ronde van Catalonië en Ronde van Duitsland.

Ralph Denk, teammanager van BORA, toonde zich dan ook erg tevreden met zijn nieuwe aanwinst. “Er is niet veel nieuws te zeggen over het potentieel van Maximilian. Hij is één van de grootste talenten van Duitsland en verraste al meer dan eens dit seizoen. Hij zal binnen het team de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Ik kijk al uit naar onze gezamenlijke toekomst.”

Ook Schachmann zelf was gelukkig met zijn nieuwe werkgever. “Als Duitse renner is het leuk in een Duits team te rijden. Mijn collega’s vertelden me al dat de sfeer in het team uitstekend is. Ik denk dat de uiterst professionele structuur van het team me zal helpen me verder te ontwikkelen.”