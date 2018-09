Veiligheidskorps legt werk neer in Brussels gerechtshof

Het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden uit de gevangenissen naar de gerechtsgebouwen en voorleiding in de rechtszaken, heeft woensdag in Brussel het werk neergelegd. Dat stelt Belga ter plaatse vast. Daardoor kunnen er in het Brusselse justitiepaleis geen processen met gedetineerden plaatsvinden.